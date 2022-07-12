У МОК назвали малоймовірною участь спортсменів з рф та білорусі на Олімпіаді-2024

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російські та білоруські спортсмени не зможуть брати участь у відборі на Олімпіаду в Парижі внаслідок відсторонення від міжнародних змагань, через що неможлива їх участь в Іграх.

"Я боюся, що потрібно буде прийняти рішення щодо того, що станеться з кожною з цих двох країн. І я припускаю, що загальне відчуття буде таким, що вони не повинні кваліфікуватися. Думаю, що більшість людей борються з тим, як ми можемо досягти певного рівня представництва. На цей час немає чіткого способу це зробити. Тому ви зберігаєте статус-кво", - сказав Ріді.

За його словами, проблема полягає у тому, що приблизно за два роки до Ігор, тобто зараз, починається кваліфікаційний період, офіційно затверджений міжнародними федераціями і МОК.

"Є реальна проблема для федерацій, у яких є чітка вказівка, з якою погодилися, що росіян і білорусів не запрошуватимуть на спортивні заходи. Тому, на перший погляд, малоймовірно, що хтось зможе пройти кваліфікацію, окрім тих трьох видів спорту, де це не так. І чи зможуть вони пройти кваліфікацію? Я не впевнений" - сказав Ріді.

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