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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Рада IIHF відхилила апеляцію росії та білорусі щодо усунення від змагань з хокею

Рада IIHF відхилила апеляцію росії та білорусі щодо усунення від змагань з хокею

Київ • УНН

 • 153593 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Російські та білоруські спортсмени подали апеляцію до Міжнародної федерації хокею (IIHF) щодо їхнього усунення від міжнародних змагань, але заяву було відхилено. Про це повідомляє пресслужба федерації, передає УНН.

Деталі

У Раді повідомили, що таке рішення від 28 лютого було не санкцією, а політикою безпеки. IIHF мала достатньо інформації для ухвалення та впровадження політики безпеки, як з точки зору попередніх звітів, так і нещодавнього досвіду і безпосередніх знань членів Ради. Також в заяві йдеться, що така "політика безпеки не була дискримінаційною, а пропорційною".

Унаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну за підтримки білорусі, командам країн-агресорок було заборонено брати участь у змаганнях IIHF.

Крім того, зберігається недопуск до змагань російських суддів, а також заборона на участь представників росії, зокрема експертів, у роботі комітетів IIHF.

Нагадаємо

Зеленський під час зустрічі президентом міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом розповів, що з початку повномасштабної війни загинули 89 українських спортсменів, 13 потрапили в полон.

Українські Національні Новини

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