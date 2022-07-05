Совет IIHF отклонил апелляцию россии и беларуси по отстранению от соревнований по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Российские и белорусские спортсмены подали апелляцию в Международную федерацию хоккея (IIHF) по их отстранению от международных соревнований, но заявление было отклонено. Об этом сообщает пресс-служба федерации, передает УНН.
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В Раде сообщили, что такое решение от 28 февраля было не санкцией, а политикой безопасности. IIHF имела достаточно информации для принятия и внедрения политики безопасности как с точки зрения предыдущих отчетов, так и недавнего опыта и непосредственных знаний членов Совета. Также в заявлении говорится, что такая "политика безопасности не была дискриминационной, а пропорциональной".
В результате полномасштабного вторжения России в Украину при поддержке Беларуси, командам стран-агрессорок было запрещено участвовать в соревнованиях IIHF.
Кроме того, сохраняется не допуск к соревнованиям российских судей, а также запрет на участие представителей России, в том числе экспертов, в работе комитетов IIHF.
Напомним
Зеленский во время встречи президентом международного олимпийского комитета Томасом Бахом рассказал, что с начала полномасштабной войны погибли 89 украинских спортсменов, 13 попали в плен.