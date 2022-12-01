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В МХП рассказали, как крупный бизнес поддерживает украинскую медицину во время войны

В МХП рассказали, как крупный бизнес поддерживает украинскую медицину во время войны

Киев • УНН

 • 1168252 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Только за первые 6 месяцев полномасштабной войны в результате российской агрессии было повреждено более 800 учреждений и объектов здравоохранения. Поэтому крупный бизнес, в частности международная компания МХП, активно поддерживает украинскую медицину. Об этом рассказал директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз, передает УНН.

Детали

Одним из направлений работы МХП и благотворительного фонда “МХП-Громаде” является обеспечение медучреждений оборудованием. Особое внимание уделяют больницам в небольших территориальных громадах, ведь из-за недостатка оборудования их жители вынуждены ехать в другие города, чтобы получить медицинскую помощь.

Цитата

“В качестве примера: отсутствие УЗИ или рентген аппаратов в небольших городах и селах создает сразу несколько проблем: во-первых, это отсроченные болезни, во-вторых, нагрузка на областные или городские больницы. Поскольку все равно обследования нужны, и люди вынуждены ехать в другие города, чтобы получить полную медицинскую картину. Именно поэтому наша компания с привлечением специалистов фонда "МХП-Громаде" акцентирует свое внимание на обеспечении медицинским оборудованием небольшие общины”, – отметил Мороз.

Кроме того, МХП помогает в реализации проектов по обеспечению медучреждений продуктами питания, психологической поддержки и т.д. Также компания присоединилась к инициативе президента Украины United24 в направлении "Медицинская помощь" и выделила 20 млн грн на реанимобили. 

Напомним

Благотворительный фонд “МХП-Громаде” собрал почти 1,5 млн на УЗИ-апарт для больницы в Винницкой области. 

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.

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