В МХП рассказали, как крупный бизнес поддерживает украинскую медицину во время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Только за первые 6 месяцев полномасштабной войны в результате российской агрессии было повреждено более 800 учреждений и объектов здравоохранения. Поэтому крупный бизнес, в частности международная компания МХП, активно поддерживает украинскую медицину. Об этом рассказал директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз, передает УНН.
Детали
Одним из направлений работы МХП и благотворительного фонда “МХП-Громаде” является обеспечение медучреждений оборудованием. Особое внимание уделяют больницам в небольших территориальных громадах, ведь из-за недостатка оборудования их жители вынуждены ехать в другие города, чтобы получить медицинскую помощь.
Цитата
“В качестве примера: отсутствие УЗИ или рентген аппаратов в небольших городах и селах создает сразу несколько проблем: во-первых, это отсроченные болезни, во-вторых, нагрузка на областные или городские больницы. Поскольку все равно обследования нужны, и люди вынуждены ехать в другие города, чтобы получить полную медицинскую картину. Именно поэтому наша компания с привлечением специалистов фонда "МХП-Громаде" акцентирует свое внимание на обеспечении медицинским оборудованием небольшие общины”, – отметил Мороз.
Кроме того, МХП помогает в реализации проектов по обеспечению медучреждений продуктами питания, психологической поддержки и т.д. Также компания присоединилась к инициативе президента Украины United24 в направлении "Медицинская помощь" и выделила 20 млн грн на реанимобили.
Напомним
Благотворительный фонд “МХП-Громаде” собрал почти 1,5 млн на УЗИ-апарт для больницы в Винницкой области.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.