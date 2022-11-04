“МХП-Громаді” зібрав майже 1,5 млн на УЗД-апарт для лікарні на Вінниччині

Деталі

“МХП-Громаді” організував збір коштів, до якого приєдналися селищні ради, жителі громад та бізнесмени. Завдяки цьому вдалося зібрати більшу частину необхідної суми, Фонд додав ще 250 тис. грн та придбав апарат.

Цитата

“Лікарні в маленькому смт Чернівці на Вінниччині був потрібен УЗД-апарат експертного класу. Вартість пристойна - 1 млн 445 тис. гривень. Мав знайтися хтось з великим кредитом довіри, хто звернеться до бізнесу, влади і громади, аби об'єднавшись купити апарат. Наш фонд зробив це. Що в результаті?

Майже всю суму зібрали разом с/г виробники, селищна рада, місцеві жителі та підприємці. Нам залишилося додати 250 000 гривень. УЗД-апарат був придбаний! І зараз систематично допомагає обстежувати людей”, - розповіли у Фонді.

Нагадаємо

У серпні “МХП-Громаді” придбав два вакуумних апарати для загоювання ран у Вінницьку обласну лікарню.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.