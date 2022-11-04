"МХП-Громаді" собрал почти 1,5 млн на УЗИ-апарт для больницы Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаді” объединил украинцев и собрал почти 1,5 млн грн, на которые приобрели УЗИ-аппарат для больницы в пгт Черновцы, что в Винницкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.
Детали
“МХП-Громаді” организовал сбор средств, к которому присоединились поселковые советы, жители громад и бизнесмены. Благодаря этому удалось собрать большую часть требуемой суммы, Фонд прибавил еще 250 тыс. грн и приобрел аппарат.
Цитата
“Больнице в маленьком пгт Черновцы в Винницкой области был нужен УЗИ-аппарат экспертного класса. Стоимость приличная – 1 млн 445 тыс. гривен. Должен был найтись кто-то с большим кредитом доверия, кто обратится к бизнесу, власти и обществу, чтобы объединившись купить аппарат. Наш фонд сделал это. Что в результате?
Почти всю сумму собрали вместе с/х производители, поселковый совет, местные жители и предприниматели. Нам осталось прибавить 250 000 гривен. УЗИ-аппарат был приобретен! И сейчас систематически помогает обследовать людей", - рассказали в Фонде.
Напомним
В августе “МХП-Громаді” приобрел два вакуумных аппарата для заживления ран в Винницкую областную больницу.
Справка
"МХП-Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.