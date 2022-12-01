У МХП розповіли, як великий бізнес підтримує українську медицину під час війни

Деталі

Одним із напрямків роботи МХП та благодійного фонду “МХП-Громаді” є забезпечення медзакладів обладнанням. Особливу увагу приділяють лікарням у невеликих територіальних громадах, адже через брак обладнання їх жителі вимушені їхати до інших міст, аби отримати медичну допомогу.

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“Як приклад: відсутність УЗД або рентген апаратів в невеликих містах та селах створює одразу кілька проблем: по-перше, це відтерміновані хвороби, по-друге, навантаження на обласні чи міські лікарні. Оскільки все одно обстеження потрібні й люди змушені їхати до інших міст, щоб отримати повну медичну картину. Власне тому наша компанія із залученням фахівців фонду "МХП-Громаді" акцентує свою увагу на забезпеченні медичним обладнанням невеликих громад”, – зазначив Мороз.

Окрім того, МХП допомагає в реалізації проєктів щодо забезпечення медзакладів продуктами харчування, психологічної підтримки тощо. Також компанія приєдналася до ініціативи президента України United24 в напрямку "Медична допомога" й виділила 20 млн грн на реанімобілі.

Нагадаємо

Благодійний фонд “МХП-Громаді” зібрав майже 1,5 млн на УЗД-апарт для лікарні на Вінниччині.

Довідка

МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.