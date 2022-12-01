У МХП розповіли, як великий бізнес підтримує українську медицину під час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Лише за перші 6 місяців повномасштабної війни внаслідок російської агресії було пошкоджено понад 800 закладів та об'єктів охорони здоров’я. Тому великий бізнес, зокрема міжнародна компанія МХП, активно підтримує українську медицину. Про це розповів директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз, передає УНН.
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Одним із напрямків роботи МХП та благодійного фонду “МХП-Громаді” є забезпечення медзакладів обладнанням. Особливу увагу приділяють лікарням у невеликих територіальних громадах, адже через брак обладнання їх жителі вимушені їхати до інших міст, аби отримати медичну допомогу.
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“Як приклад: відсутність УЗД або рентген апаратів в невеликих містах та селах створює одразу кілька проблем: по-перше, це відтерміновані хвороби, по-друге, навантаження на обласні чи міські лікарні. Оскільки все одно обстеження потрібні й люди змушені їхати до інших міст, щоб отримати повну медичну картину. Власне тому наша компанія із залученням фахівців фонду "МХП-Громаді" акцентує свою увагу на забезпеченні медичним обладнанням невеликих громад”, – зазначив Мороз.
Окрім того, МХП допомагає в реалізації проєктів щодо забезпечення медзакладів продуктами харчування, психологічної підтримки тощо. Також компанія приєдналася до ініціативи президента України United24 в напрямку "Медична допомога" й виділила 20 млн грн на реанімобілі.
Нагадаємо
Благодійний фонд “МХП-Громаді” зібрав майже 1,5 млн на УЗД-апарт для лікарні на Вінниччині.
Довідка
МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.