В МХП рассказали о встрече с министром продовольственной и водной безопасности ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Руководитель управления продаж агрокоммерческого департамента МХП Юрий Шлончак встретился с министром продовольственной и водной безопасности ОАЭ Марьям Аль Мхейри. Также в мероприятии приняли участие посол ОАЭ Салем Ахмед Аль-Кааби и представители крупных компаний из ОАЭ, которые заинтересованы в развитии бизнеса в Украине и в сотрудничестве с украинскими компаниями, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу агрохолдинга.
Во время встречи Шлончак презентовал возможности МХП как международной вертикально интегрированной агроиндустриальной компании с активами в Украине и на Балканах. Также подробно рассказал о мощностях МХП, принципах работы и вариантах возможного сотрудничества.
"Делегаты чрезвычайно заинтересовались тем, насколько МХП масштабный бизнес и каких результатов можно достичь благодаря вертикально интегрированной системе работы. Они отметили, что именно такой подход позволяет компаниям решать вызовы, которые стоят перед бизнесами сегодня, реагировать на изменения среды и трансформироваться", - прокомментировали в МХП.
Такие встречи влияют не только на имидж МХП, но и на мнение международного сообщества об Украине, уверены в компании.