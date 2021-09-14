У МХП розповіли про зустріч з міністром продовольчої й водної безпеки ОАЕ

Під час зустрічі Шлончак презентував можливості МХП як міжнародної вертикально інтегрованої агроіндустріальної компанії з активами в Україні та на Балканах. Також детально розповів про потужності МХП, принципи роботи та варіанти можливої співпраці.

“Делегати надзвичайно зацікавилися тим, наскільки МХП масштабний бізнес та яких результатів можна досягти завдяки вертикально інтегрованій системі роботи. Вони відзначили, що саме такий підхід дозволяє компаніям вирішувати виклики, які стоять перед бізнесами сьогодні, реагувати на зміни середовища та трансформуватися”, — прокоментували в МХП.

Такі зустрічі впливають не тільки на імідж МХП, а й на думку міжнародної спільноти про Україну, впевнені в компанії.