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В МККК рассказали, сколько человек пропали без вести в результате конфликта на Донбассе

Киев • УНН

 • 30264 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Красный Крест разыскивает 750 человек, пропавших без вести в результате конфликта на Донбассе. Об этом сообщили в Красном Кресте в ответе на запрос УНН.

В МККК рассказали, сколько человек пропали без вести в результате конфликта на Донбассе

"За время нашей работы в Украине мы разработали собственную базу данных по пропавших без вести. Мы заносим в нашу базу случаи, которые рассказали нам родственники пропавшего человека, которые обратились к нам и попросили найти своих близких. Поэтому наш список не является репрезентативным для всех пропавших без вести. Сегодня у нас около 750 открытых дел, все эти лица исчезли в результате конфликта на Донбассе", - сообщили в МККК.

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К тому же в МККК напомнили, что сейчас представительства организации собирают информацию о пропавших в разных городах Украины.

"Делегация МККК в Украине имеет специальный отдел, который занимается потребностями пропавших людей и восстановлением семейных связей. Кроме того, у нас есть офисы в Донецке, Луганске, Славянске, Северодонецке и Мариуполе, где также работают специалисты отдела", - отметили в организации.

Как сообщал УНН, МККК и Министерство по делам ветеранов подписали меморандум о сотрудничестве по розыску пропавших в результате конфликта людей.

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