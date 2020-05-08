У МКЧХ розповіли, скільки осіб зникли безвісти внаслідок конфлікту на Донбасі

“За час нашої роботи в Україні ми розробили власну базу даних щодо зниклих безвісти. Ми заносимо до нашої бази випадки, які розповіли нам родичі зниклої людини, яка звернулася до нас і попросила знайти своїх близьких. Тому наш список не є репрезентативним для всіх зниклих безвісти. Сьогодні у нас близько 750 відкритих справ, всі ці особи зникли внаслідок конфлікту на Донбасі”, — повідомили в МКЧХ.

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До того ж у МКЧХ нагадали, що наразі представництва організації збирають інформацію щодо зниклих у різних містах України.

“Делегація МКЧХ в Україні має спеціальний відділ, який займається потребами зниклих людей та відновленням сімейних зв’язків. Крім того, у нас є офіси в Донецьку, Луганську, Слов’янську, Сєвєродонецьку та Маріуполі, де також працюють фахівці відділу”, — відзначили в організації.

Як повідомляв УНН, МКЧХ та Міністерство у справах ветеранів підписали меморандум щодо співпраці щодо розшуку зниклих внаслідок конфлікту людей.