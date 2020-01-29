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У Мінську домовились про відновлення пошуку зниклих безвісти на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовились про відновлення пошуку зниклих безвісти на Донбасі. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.

У Мінську домовились про відновлення пошуку зниклих безвісти на Донбасі

"В гуманітарній підгрупі продовжують роботу з взаємного звільнення людей, яку було успішно проведено 29 грудня 2019 року. Досягнуто домовленості щодо відновлення пошуку зниклих безвісти", - написала Оліфер.

З її слів, до наступного засідання ТКГ в Мінську буде опрацьовано відповідні пропозиції щодо механізму організації цієї роботи за участі міжнародних організацій, в тому числі Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Як повідомлялося в УНН, раніше представник ОБСЄ, координатор ТКГ Тоні Фріш заявляв, що основним гуманітарним питанням на засіданнях є обмін утримуваних осіб.

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