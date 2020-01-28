Координатор ТКГ: основним гуманітарним питанням на засіданнях є обмін утримуваних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Координатор робочої групи з гуманітарних питань в Тристоронній контактній групі Тоні Фріш назвав першочергові теми, що обговорюються в рамках гуманітарної підгрупи ТКГ в Мінську, серед них, обмін і взаємне звільнення утримуваних осіб, а також причини обмеження доступу до них. Про це він розповів на міжнародній конференції “ОБСЄ в Україні у 2019 році”, передає кореспондент УНН.
“Обговорювалось багато різних гуманітарний питань, в тому числі обмін утримуваними особами, доступ до людей, які потребують допомоги, особливо до представників уразливих верств населення. Проте основним гуманітарним питанням був обмін і синхронне, одночасне звільнення утримуваних осіб. Також стало важливим питання про зниклих безвісти людей, а також питання відкриття нових пунктів пропуску. І, звичайно, одним з актуальних питань було питання Станиці Луганської”, — розповів Фріш журналістам на полях конференції.
Під час свого виступу на конференції, Фріш додав, що саме відбудова мосту в Станиці Луганській була однією з найрозповсюдженіших тем.
“Минулого року йшла мова про відкриття мосту, переважно для пішохідного перетину та обмін осіб, пов’язаних з конфліктом... Утримувані особи — було найбільш політизованим питанням (у 2019 році — ред.). Ми говоримо про доступ до утримуваних осіб в ОРДО та ОРЛО (окремі райони Донецької та Луганської областей — ред.). Я з колегами мав можливість отримати досвід відвідати утримуваних. На жаль, зараз для Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) цей доступ не став безумовним і обов’язковим. Незважаючи на те, що таке рішення вже було прийнято, і що це не один раз підіймалось в форматі „нормандської четвірки“, в форматі двох держав-учасників „нормандської четвірки“ на рівні міністерств і на найвищому рівні. На даний момент МКЧХ не отримав повний доступ, і мені це дуже не подобається”, — резюмував Фріш.
Нагадаємо, в ОБСЄ вважають “формулу Штайнмайєра” простим інструментом, який потрібно закріпити в українському законодавстві.