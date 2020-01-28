Координатор ТКГ: основным гуманитарным вопросам на заседаниях является обмен удерживаемыми лицами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Координатор рабочей группы по гуманитарным вопросам в Трехсторонний контактной группе Тони Фриш назвал первоочередные темы, обсуждаемые в рамках гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске, среди них, обмен и взаимное освобождение удерживаемых лиц, а также причины ограничения доступа к ним. Об этом он рассказал на международной конференции “ОБСЕ в Украине в 2019 году”, передает корреспондент УНН.
“Обсуждалось много различных гуманитарный вопросов, в том числе обмен удерживаемыми лицами, доступ к людям, которые нуждаются в помощи, особенно к представителям уязвимых слоев населения. Однако основными гуманитарным вопросам был обмен и синхронное одновременное освобождение удерживаемых лиц. Также стал важным вопрос о пропавших без вести людей, а также вопрос открытия новых пунктов пропуска. И, конечно, одним из актуальных вопросов был вопрос Станицы Луганской”, — рассказал Фриш журналистам на полях конференции.
Во время своего выступления на конференции, Фриш добавил, что именно отстройка моста в Станице Луганской была одной из самых распространенных тем.
“В прошлом году шла речь об открытии моста, преимущественно для пешеходного пересечения и обмен лиц, связанных с конфликтом... Удерживаемые лица — были самым политизированным вопросом (в 2019 году — ред.). Мы говорим о доступе к удерживаемых лиц в ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.). Я с коллегами имел возможность получить опыт посетить находящихся. К сожалению, сейчас для Международного комитета Красного Креста (МККК) этот доступ не стал безусловным и обязательным. Несмотря на то, что такое решение было принято, и это не раз поднимался в формате „нормандской четверки“, в формате двух государств-участников „нормандской четверки“ на уровне министерств и на высшем уровне. На данный момент МККК не получил полный доступ, и мне это очень не нравится”, — резюмировал Фриш.
Напомним, в ОБСЕ считают “формулу Штайнмайера” простым инструментом, который нужно закрепить в украинском законодательстве.