В Минске договорились о возобновлении поиска пропавших без вести на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о возобновлении поиска пропавших без вести на Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.
"В гуманитарной подгруппе продолжают работу по взаимному освобождению людей, которая была успешно проведена 29 декабря 2019 года. Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести", - написала Олифер.
По ее словам, к следующему заседанию ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста.
Как сообщалось в УНН, ранее представитель ОБСЕ, координатор ТКГ Тони Фриш заявлял, что основным гуманитарным вопросом на заседаниях является обмен удерживаемых лиц.