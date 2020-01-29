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В Минске договорились о возобновлении поиска пропавших без вести на Донбассе

Киев • УНН

 • 13143 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о возобновлении поиска пропавших без вести на Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

В Минске договорились о возобновлении поиска пропавших без вести на Донбассе

"В гуманитарной подгруппе продолжают работу по взаимному освобождению людей, которая была успешно проведена 29 декабря 2019 года. Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести", - написала Олифер.

По ее словам, к следующему заседанию ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщалось в УНН, ранее представитель ОБСЕ, координатор ТКГ Тони Фриш заявлял, что основным гуманитарным вопросом на заседаниях является обмен удерживаемых лиц.

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