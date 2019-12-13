До Червоного Хреста звернулось понад 700 осіб, родичі яких зникли безвісти на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. До Міжнародного комітету Червоного Хреста звернулися близько 750 осіб, родичі яких зникли безвісти на Донбасі. Такі дані були озвучені в Офісі Президента України на засіданні робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених), передає УНН із посиланням на повідомлення ОП.
“До Міжнародного комітету Червоного Хреста звернулися близько 750 осіб, родичі яких зникли безвісти”, — цитує пресслужба ОП заступника координатора відділу захисту населення Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Присциллу Абсі.
Координатор робочої групи Микола Колесник наголосив, що Червоний Хрест — це єдина міжнародна інституція, яка може проводити повноцінну роботу з пошуку зниклих безвісти та цивільних заручників.
“Дуже хотілося б, щоб міжнародні інституції не обмежувалися психологічною допомогою, проведенням тренінгів. Сьогодні ви — єдина інституція, яка може впливати на ситуацію там, шукати безвісти зниклих і опікуватися тими, хто перебуває за ґратами, — це цивільні заручники і полонені. Ми дуже сподіваємося на вас”, — сказав Микола Колесник.
Він наголосив на тому, що важливо з’ясувати ситуацію щодо повернення тіла загиблого в полоні воїна Романа Безпалого та назвав неприпустимим випадок, коли правоохоронці оголосили в розшук зниклого безвісти військовослужбовця Руслана Сугака за підозрою у скоєнні вбивства.
Також повідомляється, що радник міністра внутрішніх справ Євген Тєрєхов повідомив, що голова Нацполіції доручив провести перевірку інциденту стосовно Руслана Сугака. Крім того, буде вивчено інформацію щодо обставин повернення тіла Романа Безпалого. Всі справи будуть взяті під контроль Міністерства внутрішніх справ.
Вказано, що представники робочої групи звернулися до Президента України Володимира Зеленського з пропозицією привітати з новорічними святами кожного цивільного заручника, полоненого та політичного в’язня в РФ, Криму та в ОРДЛО, щоб вони відчули, що їх пам’ятають на найвищому рівні у державі.
Нагадаємо, в Офісі Зеленського відбулось засідання щодо пошуку зниклих безвісти на Донбасі.