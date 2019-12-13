До Червоного Хреста звернулось понад 700 осіб, родичі яких зникли безвісти на Донбасі

КИЇВ. 13 грудня. УНН. До Міжнародного комітету Червоного Хреста звернулися близько 750 осіб, родичі яких зникли безвісти на Донбасі. Такі дані були озвучені в Офісі Президента України на засіданні робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених), передає УНН із посиланням на повідомлення ОП.