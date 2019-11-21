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В Офісі Зеленського відбулось засідання щодо пошуку зниклих безвісти на Донбасі: деталі

В Офісі Зеленського відбулось засідання щодо пошуку зниклих безвісти на Донбасі: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. В Офісі Президента України відбулося засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників. Про це повідомила пресслужба ОПУ, передає УНН.

Під час засідання представник управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України Михайло Котелевський зазначив, що протягом 2019 року з метою ідентифікації було проведено 13 ексгумацій тіл. В результаті цього вдалося встановити особи шести громадян.

Голова громадської організації "Об’єднання рідних зниклих безвісти "Надія" Ядвіга Лозинська розповіла присутнім про порушення процедури ексгумації тіла її сина, яка проводилась у Запоріжжі.

"Не було ні лікаря, ні психолога на кладовищі. Я хочу, щоб більше ніхто з батьків не відчував таких мук. Має бути протокол проведення, з яким повинні ознайомити батьків", - зазначила Лозинська.

Також про факти "кричущої неповаги до тіла покійного" розповіла представниця громадської організації "Надія" Вікторія Солодухіна. На це координатор робочої групи Микола Колесник відповів, що члени групи звернуться до відповідних органів із закликом упорядкувати процедуру ексгумації тіл.

Учасники засідання розглянули питання повноцінного відновлення роботи Центру звільнення полонених і пошуку зниклих безвісти при СБУ. Крім того, були запропоновані зміни до закону "Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України": заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Олексій Ілляшенко запропонував врегулювати правовий статус осіб, які зникли за особливих обставин.

"Особливими обставинами вважаються збройний конфлікт, воєнні дії, тимчасова окупація частини території держави, заворушення всередині країни, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру", - пояснив посадовець.

Як підкреслив Ілляшенко, згідно із запропонованими змінами, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб буде головою постійної комісії з пошуку зниклих безвісти.

По закінченню засідання учасники домовились на наступній зустрічі заслухати інформацію про роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні щодо пошуку зниклих безвісти на Донбасі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий на будь-який формат переговорів у вирішенні конфлікту на Донбасі.

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