В Красный Крест обратилось более 700 человек, родственники которых пропали без вести на Донбассе

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Международный комитет Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести на Донбассе. Такие данные были озвучены в Офисе Президента Украины на заседании рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), передает УНН со ссылкой на сообщение ОП.