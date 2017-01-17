В Международном суде ООН уже зарегистрирован иск Украины против РФ - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Международном суде ООН уже зарегистрирован иск Украины против Российской Федерации. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Наше дело в Международном суде зарегистрировано, таким образом, оно будет продвигаться. Наше дело имеет две важные составляющие: конвенция о борьбе с финансированием терроризма и конвенция о борьбе с ликвидацией всех форм расовой дискриминации", - отметил П.Климкин.
Напомним, Украина 16 января подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.