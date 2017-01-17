У Міжнародному суді ООН вже зареєстрований позов України проти РФ – П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Міжнародному суді ООН вже зареєстрований позов України проти Російської Федерації. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“Наша справа в Міжнародному суді зареєстрована, таким чином, вона буде просуватися. Наша справа має дві важливі складові: конвенція про боротьбу з фінансування з тероризмом та конвенція про боротьбу з ліквідацією всіх форм расової дискримінації”, — зазначив П.Клімкін.
Нагадаємо, Україна 16 січня подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.