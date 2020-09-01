У митрополита Александра Драбинко обнаружили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. У митрополита Переяславского и Вишневского (ПЦУ) Александра Драбинко обнаружили COVID-19. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Для предотвращения недопонимания и кривотолков, своим долгом считаю целесообразным уважительно сообщить, что в результате очередного, планового, ежемесячного прохождения исследования на COVID-19 методом RT-ПЦР получил "позитивный" результат", - написал Драбинко.
По его словам, источник инфицирования, время и место - неопределены.
"В связи с этим, согласно предписанию врача, нахожусь до 15 сентября на карантине. Классические симптомы - пока отсутствуют. Температура в норме. Лиц, с которыми имел контакт в последние дни, прошу с вниманием отнестись к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу", - отметил Драбинко.
Напомним, у мэра Тернополя подтвердили COVID-19.