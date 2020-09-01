У митрополита Олександра Драбинка виявили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У митрополита Переяславського і Вишневського (ПЦУ) Олександра Драбинка виявили COVID-19. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Задля запобігання недорозумінням і кривотолкам, своїм обов’язком вважаю за доцільне шанобливо повідомити, що в результаті чергового, планового, щомісячного проходження дослідження на COVID-19 методом RT-ПЛР отримав "позитивний“ результат”, — написав Драбинко.
За його словами, джерело інфікування, час та місце — невизначені.
“У зв’язку з цим, згідно з приписом лікаря, знаходжусь до 15 вересня на карантині. Класичні симптоми — наразі відсутні. Температура в нормі. Осіб, з якими мав контакт в останні дні, прошу з увагою поставитись до самопочуття і за потреби звернутись до лікаря”, — зазначив Драбинко.
Нагадаємо, у мера Тернополя підтвердили COVID-19.