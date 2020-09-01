У мера Тернополя підтвердили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Міський голова Тернополя Сергій Надал захворів на коронавірусну хворобу. Про це мер повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Тернополяни, друзі. Мушу вам розповісти неприємну новину. Отримав результати тесту на COVID-19. Тест підтвердив цю хворобу", - розповів Надал.
Водночас, із його слів, на даний час жодний із заступників, керівників комунальних установ і управлінь ради не виявився інфікованим.
"Відчуваю деякі симптоми, зокрема - неприємний біль у горлі. Якби не тест, в іншій ситуації навіть би не звернув на це увагу. Загальний стан нормальний. Перебуваю у постійному контакті зі спеціалістами, повідомив свого сімейного лікаря. Переходжу на самоізоляцію і режим роботи з дому. Потреби у госпіталізації немає. Протягом найближчих двох тижнів планую працювати з дому у режимі жорсткої самоізоляції. Мобільний зв’язок і інтернет, на щастя, дозволяють бути у курсі всіх справ і дистанційно бути у контакті з моєю командою", - зазначив міський голова.
Як повідомляв УНН, на сьогодні загалом 23 парламентарі захворіли або зараз хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19.