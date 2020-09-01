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У мэра Тернополя подтвердили COVID-19

Киев • УНН

 • 20095 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Городской глава Тернополя Сергей Надал заболел коронавирусной болезнью. Об этом мэр сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

У мэра Тернополя подтвердили COVID-19

"Тернопольчане, друзья. Должен рассказать неприятную новость. Получил результаты теста на COVID-19. Тест подтвердил эту болезнь", - рассказал Надал.

В то же время, по его словам, в настоящее время ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений совета не оказался инфицированным.

"Чувствую некоторые симптомы, в частности - неприятную боль в горле. Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимание. Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы с дома. Потребности в госпитализации нет. В течение ближайших двух недель планирую работать из дома в режиме жесткой самоизоляции. Мобильная связь и интернет, к счастью, позволяют быть в курсе всех дел и дистанционно быть в контакте с моей командой", - отметил мэр.

Как сообщал УНН, сегодня в целом 23 парламентария заболели или сейчас болеют коронавирусной болезнью COVID-19.

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