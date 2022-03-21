В местах Николаевской области, где оккупанты отступили, люди готовятся к посевной – Ким

Цитата

"В местах, где не было в области оккупантов, уже трактора в полях. В той части, где они отступили, занимаемся расчисткой и готовимся к посевной. Те, кто помогает оккупантам, лучше уходите из города. Мы вас найдем всех. Благодаря оркам стало больше ресурсов и отсылаем это всё им обратно. Продвигаемся уверенно, занимаемся необходимой работой", - сообщил Ким.

Дополнения

Российские оккупанты в пятницу, 18 марта, нанесли ракетный удар по военным в Николаеве.