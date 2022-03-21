В местах Николаевской области, где оккупанты отступили, люди готовятся к посевной – Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Николаевской области в местах, где оккупанты отступили, люди готовятся к посевной, в полях уже стоят тракторы. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает УНН.
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"В местах, где не было в области оккупантов, уже трактора в полях. В той части, где они отступили, занимаемся расчисткой и готовимся к посевной. Те, кто помогает оккупантам, лучше уходите из города. Мы вас найдем всех. Благодаря оркам стало больше ресурсов и отсылаем это всё им обратно. Продвигаемся уверенно, занимаемся необходимой работой", - сообщил Ким.
Дополнения
Российские оккупанты в пятницу, 18 марта, нанесли ракетный удар по военным в Николаеве.