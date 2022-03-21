У місцях Миколаївської області, де окупанти відступили, люди готуються до посівної – Кім

Цитата

"У місцях, де не було в області окупантів, уже є трактори в полях. У тій частині, де вони відступили, розчищаємо і готуємося до посівної. Ті, хто допомагає окупантам, краще йдіть із міста. Ми вас знайдемо всіх. Завдяки оркам побільшало ресурсів і відсилаємо це все їм назад. Просуваємося впевнено, займаємось необхідною роботою", - повідомив Кім.

Доповнення

Російські окупанти у п'ятницю, 18 березня, завдали ракетного удару по військовим у Миколаєві.