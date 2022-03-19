Российские оккупанты вчера ударили ракетой по военным в Николаеве: идет спасательная операция
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Российские оккупанты в пятницу, 18 марта, нанесли ракетный удар по военным в Николаеве. Об этом в своем обращении сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.
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“Вчера орки подло ударили ракетой по спящим нашим солдатам. Идет спасательная операция до сих пор. Ждем официальных данных. Орки вчера выезжали, стреляли по селам, перепуганные. С автомата расстреляли гуся. Сейчас еще дожди пойдут, и они будут сидеть в лужах, и тогда точно все переболеют и сами сдохнут”, - сообщил Ким.
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Оккупанты накануне получили "по зубам" после того, как получили "на орехи" под Николаевом и попытались сделать рывок на север, до Снигиревки. Техника рашистов сожжена, а сами они разбежались кустами.