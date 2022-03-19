Російські окупанти вчора вдарили ракетою по військових у Миколаєві: йде рятувальна операція

Цитата

“Вчора орки підло вдарили ракетою по сплячих наших солдатах. Йде рятувальна операція досі. Чекаємо на офіційні дані. Орки вчора виїжджали, стріляли по селах, перелякані. З автомата розстріляли гусака. Зараз ще дощі підуть, і вони сидітимуть у калюжах, і тоді точно всі перехворіють і самі здохнуть”, - повідомив Кім.

Доповнення

Окупанти напередодні отримали "по зубах" після того, як отримали "на горіхи" під Миколаєвом і спробували зробити ривок на північ, до Снігурівки. Техніка рашистів спалена, а самі вони розбіглися кущами.