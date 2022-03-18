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19:03 • 55462 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 108690 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 107104 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 102205 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 78438 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 84596 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты получили "по зубам" во время попытки побега под Николаевом

Оккупанты получили "по зубам" во время попытки побега под Николаевом

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Оккупанты получили "по зубам" после того, как получили "на орехи" под Николаевом и попытались сделать рывок на север, до Снигиревки. Техника рашистов сожжена, а сами они разбежались по кустам. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.

Цитата

“После того, как рашисти получили на орехи под Николаевом и посыпались в сторону Херсона, они попытались сделать рывок на север, до Снигиревки. Получили по зубам. Техника сожжена, а "потеряшки" разбежались по кустам", - написал Братчук.

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