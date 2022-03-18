Оккупанты получили "по зубам" во время попытки побега под Николаевом

КИЕВ. 18 марта. УНН. Оккупанты получили "по зубам" после того, как получили "на орехи" под Николаевом и попытались сделать рывок на север, до Снигиревки. Техника рашистов сожжена, а сами они разбежались по кустам. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.