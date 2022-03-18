Оккупанты получили "по зубам" во время попытки побега под Николаевом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Оккупанты получили "по зубам" после того, как получили "на орехи" под Николаевом и попытались сделать рывок на север, до Снигиревки. Техника рашистов сожжена, а сами они разбежались по кустам. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.
Цитата
“После того, как рашисти получили на орехи под Николаевом и посыпались в сторону Херсона, они попытались сделать рывок на север, до Снигиревки. Получили по зубам. Техника сожжена, а "потеряшки" разбежались по кустам", - написал Братчук.
Дополнение
Возле Тростянца в Сумской области украинские силы обороны уничтожили колонну вражеской техники.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал, как украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Стугна-П" уничтожает технику российских оккупантов.