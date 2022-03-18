Окупанти отримали "по зубах" під час спроби втечі під Миколаєвом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Окупанти отримали "по зубах" після того, як отримали "на горіхи" під Миколаєвом та спробували зробити ривок на північ, до Снігурівки. Техніка рашистів спалена, а самі вони розбіглися по кущах. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає УНН.
Цитата
“Після того, як рашисти отримали на горіхи під Миколаєвом і посипалися у бік Херсона, вони спробували зробити ривок на північ, до Снігурівки. Отримали по зубах. Техніка спалена, а "потеряшки" розбіглися по кущах", - написав Братчук.
Доповнення
Біля Тростянця в Сумській області українські сили оборони знищили колону ворожої техніки.
Генеральний штаб Збройних сил України показав, як український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) "Стугна-П" знищує техніку російських окупантів.