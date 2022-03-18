Окупанти отримали "по зубах" під час спроби втечі під Миколаєвом

Цитата

“Після того, як рашисти отримали на горіхи під Миколаєвом і посипалися у бік Херсона, вони спробували зробити ривок на північ, до Снігурівки. Отримали по зубах. Техніка спалена, а "потеряшки" розбіглися по кущах", - написав Братчук.

Доповнення

Біля Тростянця в Сумській області українські сили оборони знищили колону ворожої техніки.

Генеральний штаб Збройних сил України показав, як український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) "Стугна-П" знищує техніку російських окупантів.