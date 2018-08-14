В обвалившийся в Италии мост попала молния – СМИ

"Молния ударила в мост, и мы увидели, как он обрушился", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что на мосту построенном в 1960-е, часто велись ремонтные работы.

Добавим, что среди вероятных причин обвала называют повреждение конструкции моста из-за проливных дождей.

Напомним, в районе Генуи на севере Италии в результате обрушения автомобильного моста погибли уже 22 человека.

Ранее сообщалось, что среди погибших есть ребенок.



Напомним, 14 августа на автостраде близ Генуи на севере Италии рухнула часть автомобильного моста длиной около сотни метров.