У міст в Італії перед обвалом влучила блискавка - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Очевидці обвалу мосту в італійській Генуї певні, що перед інцидентом в міст влучила блискавка. Про повідомляє УНН з посиланням на ANSA.
"Блискавка вдарила в міст, і ми побачили, як він обрушився", - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що на мосту побудованому в 1960-і, часто велися ремонтні роботи.
Додамо, що серед ймовірних причин обвалу називають пошкодження конструкції моста через проливні дощі.
Нагадаємо, в районі Генуї на півночі Італії в результаті обвалення автомобільного моста загинули вже 22 людини.
Раніше повідомлялося, що серед загиблих є дитина.
Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії звалилася частина автомобільного моста довжиною близько сотні метрів.