В горсовет Кривого Рога пришло с обысками ГБР: из-за потерь госбюджетом почти 700 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в Криворожском горсовете и его исполнительном комитете по подозрению служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 млн гривен. Об этом сообщили в ГБР, пишет УНН.
Детали
Следователи ГБР установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков. Из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, указали в ГБР, должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен, отметили в ГБР.
Сейчас следователи ГБР изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию.
Предварительная квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Дополнение
В прошлом году в ноябре в горсовете Кривого Рога проходили обыски по делу о хищении на ремонте дорог.