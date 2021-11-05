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У міськраді Кривого Рогу проходять обшуки у справі про розкрадання на ремонті доріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Співробітники ДФС проводять 6 обшуків у Кривому Розі та Дніпрі. Зокрема в міськраді Кривого Рогу у справі про розкрадання бюджетних коштів на нібито проведення ремонту понад двох сотень доріг по всьому місту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну фіскальну службу України.

У міськраді Кривого Рогу проходять обшуки у справі про розкрадання на ремонті доріг

Цитата

“Співробітники ДФС, в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, за процесуального керівництва ОГП, проводять обшуки у місті Кривий Ріг та місті Дніпро”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що правоохоронці викрили колишніх службових осіб Криворізької міської ради в службовій недбалості, невиконанні або неналежному виконанні службових обов’язків, що завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам та розкраданні коштів бюджету міста Кривий Ріг разом із посадовцями приватних структур, залучених до підрядних робіт.

“Обшуки проводяться в помешканнях колишніх посадовців та в приміщенні Криворізької міської ради з метою отримання документальних доказів вчинення кримінального правопорушення, що є предметом розслідування: бухгалтерських, податкових документів, а також тендерної документації”, — інформує ДФС.

Зазначається, що порушення стосуються періоду 2010-2020 років.

Як повідомлялося раніше, співробітники ДФС встановили факти розтрати службовими особами Криворізької міськради, разом із підконтрольними підрядниками, сотень мільйонів гривень бюджетних коштів.

“Про підозру у вчиненні протиправних дій, пов’язаних із розкраданням у 2019 — 2020 року коштів бюджету міста Кривий Ріг, слідчі ДФС повідомили двом особам з числа встановленої групи осіб — директору структурного підрозділу виконкому Криворізької міської ради та директору підприємства-підрядника”, — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що вказані особи обґрунтовано підозрюються у системному розкраданні бюджетних коштів на нібито проведення ремонту понад двох сотень доріг по всьому місту, який фактично не виконувався, а також системній підробці документів про очищення доріг міста Кривий Ріг від снігу, у тому числі у дні, коли опадів не було.

Доповнення

У Кривому Розі викрили підрядників у розкраданні майже 10 млн грн під час будівництва автодоріг.

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