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В горсовете Кривого Рога проходят обыски по делу о хищениях на ремонте дорог

Киев • УНН

 • 17224 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сотрудники ГФС проводят 6 обысков в Кривом Роге и Днепре. В частности в горсовете Кривого Рога по делу о хищении бюджетных средств на якобы проведение ремонта более двух сотен дорог по всему городу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины.

В горсовете Кривого Рога проходят обыски по делу о хищениях на ремонте дорог

Цитата

“Сотрудники ГФС, в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, под процессуальным руководством ОГП, проводят обыски в городе Кривой Рог и городе Днепр”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что правоохранители разоблачили бывших должностных лиц Криворожского городского совета в служебной халатности, неисполнении или ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что нанесло существенный вред государственным или общественным интересам и хищении средств бюджета города Кривой Рог вместе с должностными лицами частных структур, привлеченных к подрядным работам.

“Обыски проводятся в домах бывших чиновников и в помещении Криворожского городского совета с целью получения документальных доказательств совершения уголовного правонарушения, что является предметом расследования: бухгалтерских, налоговых документов, а также тендерной документации”, — сообщили в ГФС.

Отмечается, что нарушения касаются периода 2010-2020 годов.

Как сообщалось ранее, сотрудники ГФС установили факты растраты должностными лицами Криворожского горсовета, вместе с подконтрольными подрядчиками, сотен миллионов гривен бюджетных средств.

“О подозрении в совершении противоправных действий, связанных с хищением в 2019 — 2020 году средств бюджета города Кривой Рог, следователи ГФС сообщили двум лицам из числа установленной группы лиц — директору структурного подразделения исполкома Криворожского городского совета и директору предприятия-подрядчика”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные лица обоснованно подозреваются в системном хищении бюджетных средств на якобы проведение ремонта свыше двух сотен дорог по всему городу, который фактически не исполнялся, а также системной подделке документов об очистке дорог города Кривой Рог от снега, в том числе в дни, когда осадков не было.

Дополнение

В Кривом Роге разоблачили подрядчиков в хищении почти 10 млн грн во время строительства автодорог.

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