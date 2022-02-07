У міськраду Кривого Рога прийшло з обшуками ДБР: через втрати держбюджетом майже 700 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки у Криворізькій міськраді та її виконавчому комітеті через підозру службової недбалості посадовців, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 млн гривень. Про це повідомили у ДБР, пише УНН.
Деталі
Слідчі ДБР встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним з градоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок. Через неналежне виконання своїх посадових обов’язків, вказали у ДБР, посадовцями міськради в інтересах бізнесу було суттєво занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів гривень, відзначили у ДБР.
Наразі слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію.
Попередня кваліфікація: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Доповнення
Торік у листопаді у міськраді Кривого Рогу проходили обшуки у справі про розкрадання на ремонті доріг.