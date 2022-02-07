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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 59537 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У міськраду Кривого Рога прийшло з обшуками ДБР: через втрати держбюджетом майже 700 млн грн

У міськраду Кривого Рога прийшло з обшуками ДБР: через втрати держбюджетом майже 700 млн грн

Київ • УНН

 • 13171 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки у Криворізькій міськраді та її виконавчому комітеті через підозру службової недбалості посадовців, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 млн гривень. Про це повідомили у ДБР, пише УНН.

Деталі

Слідчі ДБР встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним з градоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок. Через неналежне виконання своїх посадових обов’язків, вказали у ДБР, посадовцями міськради в інтересах бізнесу було суттєво занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів гривень, відзначили у ДБР.

Наразі слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію.

Попередня кваліфікація: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Доповнення

Торік у листопаді у міськраді Кривого Рогу проходили обшуки у справі про розкрадання на ремонті доріг.

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