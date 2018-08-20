В Минюсте рассказали подробности о пожаре в винницкой колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В результате задымления в Винницкой исправительной колонии №1 никто из персонала учреждения и заключенных не пострадал. Об этом рассказал УНН пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины Дениса Чернышова Юрий Маслак.
"Вчера в 16:10 в Винницкой ИК №1 Центрально-Западного межрегионального управления было обнаружено задымление коридора, ведущего к камерам помещений производственных мастерских, площадью 9 кв. м, и было немедленно вызвано пожарную команду учреждения и подразделения ГУ ГСЧС в Винницкой области. Около 16:55 задымление было ликвидировано. На момент задымления в участке работающих осужденных не было. Пострадавших среди персонала учреждения и лиц, взятых под стражу, нет. Причины и обстоятельства происшествия, а также материальный ущерб устанавливаются", - рассказал он.
Также Маслак сообщил, что эвакуация заключенных не проводилась, их просто вывели в прогулочный дворик на время локализации задымления.
"Никакой эвакуации не было. Но для перестраховки мы вывели лиц, которые содержались в камерах, в прогулочный дворик. Как только локализовали пожар, а это было в течение 45 минут, они сразу вернулись на свои места", - добавил пресс-секретарь.
Кроме того, по его словам, о происшествии сообщено в прокуратуру Винницкой области. Он уточнил, что по факту возникновения задымления проводится служебная проверка.
Напомним, в полиции сообщали, что в Винницком учреждении исполнения наказаний произошел пожар, было эвакуировано около 100 человек.