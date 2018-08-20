У Мін'юсті розповіли подробиці щодо пожежі у вінницькій колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Внаслідок задимлення у Вінницькій виправній колонії №1 ніхто із персоналу установи та ув’язнених не постраждав. Про це розповів УНН прес-секретар заступника міністра юстиції України Дениса Чернишова Юрій Маслак.
"Вчора о 16:10 у Вінницькій ВП №1 Центрально-Західного міжрегіонального управління було виявлено задимлення коридору, що веде до камер приміщень виробничих майстерень, площею 9 кв. м, та негайно викликано пожежну команду установи і підрозділу ГУ ДСНС у Вінницькій області. Близько 16:55 задимлення було ліквідовано. На момент задимлення в дільниці працюючих засуджених не було. Постраждалих серед персоналу установи та осіб, взятих під варту, немає. Причини та обставини події, а також матеріальні збитки встановлюються", - розповів він.
Також Маслак повідомив, що евакуації ув’язнених не проводилося, їх просто вивели до прогулянкового дворику на час локалізації задимлення.
"Жодної евакуації не було. Але для перестрахування ми вивели осіб, які утримувалися в камерах, до прогулянкового дворику. Як тільки локалізували пожежу, а це було протягом 45 хвилин, вони одразу повернулися на свої місця", - додав прес-секретар.
Крім того, за його словами, про подію повідомлено прокуратуру Вінницької області. Він уточнив, що за фактом виникнення задимлення проводиться службова перевірка.
Нагадаємо, у поліції повідомляли, що у Вінницькій установі виконання покарань сталася пожежа, було евакуйовано близько 100 осіб.