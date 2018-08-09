В Минюсте рассказали, куда вывезли из СИЗО экс-"торнадовцев"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Трех бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" вывезли из Лукьяновского СИЗО в разные пенитенциарные учреждения в Киевской области. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак, передает корреспондент УНН.
“Их (трех экс-„торнадовцев“ — ред.) перевезли в учреждения Киевской области. Было три автозака и каждого по одному повезли”, — сообщил Ю.Маслак.
Как сообщал УНН, в Киевском следственном изоляторе произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения “Торнадо” после того, как к ним пришли с обысками. Для стабилизации ситуации трех человек было вывезено из СИЗО, других лиц разместили в карцере.
Напомним, 9 августа из Лукьяновского СИЗО люди не давали вывозить подсудимых. Около 30-40 человек перекрыли дорогу и выступали против вывоза из СИЗО своих родственников и знакомых.