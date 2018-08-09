У Мін'юсті розповіли, куди вивезли із СІЗО екс-“торнадівців”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Трьох колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” вивезли із Лук'янівського СІЗО до різних пенітенціарних установ у Київській області. Про це повідомив прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак, передає кореспондент УНН.
“Їх (трьох екс-„торнадівців“ — ред.) перевезли до установ Київської області. Було три автозаки і кожного по одному повезли”, — повідомив Ю.Маслак.
Як повідомляв УНН, у Київському слідчому ізоляторі стався бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу "Торнадо" після того, як до них прийшли з обшуками. Для стабілізації ситуації трьох осіб було вивезено з СІЗО, інших осіб розмістили до карцеру.
Нагадаємо, 9 серпня з Лук'янівського СІЗО люди не давали вивозити підсудних. Близько 30-40 осіб перекрили дорогу та виступали проти вивезення із СІЗО своїх родичів та знайомих.