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В прошлом году количество украинских авиарейсов увеличилось

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. В 2018 году "Украэрорух" предоставил услуги по аэронавигационному обслуживанию 300 853 рейсам иностранных и украинских авиакомпаний, что на 18,5% превышает этот показатель по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха", передает УНН.

"Украэрорух" обеспечил, в частности, выполнение 106654 рейсов отечественных авиакомпаний, более чем за год на 9,7%, и 194 199 авиарейсов иностранных авиакомпаний, что по сравнению с 2017 годом больше на 23,9%. По типам полетов: транзитные полеты - 125 145 (+23%), международные (с вылетом / посадкой) - 146 115 (+16,2%), количество внутренних полетов составляет 29593 (+11,8%) ", - говорится в сообщении.

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В Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины добавили, что по результатам прошлого года закрепили динамику роста объемов предоставленных "Украерорухом" услуг, которая возобновилась в 2017 году после резкого уменьшения интенсивности полетов в воздушном пространстве Украины вследствие оккупации Крыма и начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году.

"Увеличение объемов аэронавигационного обслуживания позволяет "Украэроруху" вкладывать средства в важные для развития национальной аэронавигационной системы инфраструктурные проекты, в результате способствует повышению безопасности полетов в воздушном пространстве Украины. Также это приводит к увеличению отчислений в госбюджет и целевые фонды и является гарантией социальной защищенности специалистов предприятия", - добавили в ведомстве.

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Уже третий год подряд наблюдается положительная динамика обслуживания количества взлетов и посадок в украинских аэропортах, - этот показатель составляет 205301 полет, что на 14,9% больше по сравнению с результатом 2017 года. Наибольшее количество взлетов и посадок, совершенных украинскими и зарубежными авиакомпаниями, "Украэрорух" обеспечил в прошлом году в таких аэропортах Украины: Киев (Борисполь) - 97 928 (+10,8% по сравнению с 2017 годом), Киев (Жуляны) - 33 808 (+28, 8%), Одесса - 15979 (+11,5%), Львов - 15566 (+28,6%), Харьков - 8978 (+7,9%), Запорожье - 6396 (+ 10%), Днепр - 5823 (-6,9%), Херсон - 3292 (+65,9%), Полтава - 3162 (+78,3%), Ивано-Франковск - 2106 (-2%), Винница - 1585 (+32,3%), Черновцы - 1137 (-21,2%), Кривой Рог - 710 (+13,8%), Ужгород - 354 (30,1%), Ровно - 257 (+11 7%).

В 2018 году наиболее значительные объемы аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" предоставил таким авиакомпаниям: Ukraine International Airlines (Украина) - обеспечено 61691 полет (на 7,8% больше по сравнению с 2017 годом), Turk Hava Yollari AO (Турция) - 29972 (+8 6%), OAO Aviakompaniya Belavia (Беларусь) - 16 003 (+10,1%), LOT Polish Airlines (Польша) - 15 813 (+24%), Wizz Air Hungary LLC (Венгрия) - 15 251 (+72 7%), Wind rose Aviation Company (Украина) - 9301 (+14%), Pegasus Hava Tasimaciligi AS (Турция) - 7664 (+31,6%), Air Moldova (Молдова) - 7224 (+30 7%), Azur Air Ukraine Airlines LLC (Украина) - 4859 (+5,5%), Qatar Airways CO (Катар) - 4673 (+135,4%).

Напомним, авиационное сообщение Киева с Ужгородом будет восстановлено в ближайшее время.

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