"Украерорух" посилить охорону і запасеться канцтоварами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У 2019 році витрати на господарські потреби державного підприємства "Украерорух" зростуть у сім разів - до майже 2 млн грн. Про це свідчать дані фінансового плану відомства на 2019 рік, передає УНН.
Для порівняння, у 2018 році витрати на господарські потреби підприємства становили всього 287 тис. грн.
Крім того, у 2019 році досить суттєво зростуть витрати на охорону об'єктів підприємства - на 24,6 млн грн.
У 2018 році річні витрати на ці потреби зросли всього на 2,2 млн грн, в 2017-му - на 4,6 млн грн. У 2016 році "Украерорух" витратив на охорону об'єктів підприємства 14,9 млн грн.
Таким чином, у 2019 році охорона об'єктів обійдеться "Украероруху" у 46,3 млн грн.
Довідка: господарські витрати - витрати, пов’язані з веденням господарської діяльності, з забезпеченням життєдіяльності організацій, установ (утримання службових приміщень, канцелярські і поштові витрати, утримання службового транспорту, представницькі витрати тощо).
Нагадаємо, аудит Рахункової палати виявив нецільове використання 800 млн грн бюджетних коштів у ДП "Украерорух", що відповідає за безпеку польотів у повітряному просторі України.
Водночас директор держпідприємства Дмитро Бабейчук, відставки якого вимагає колектив уже рік, вважає, що він ефективний управлінець, і тому підняв собі зарплату на наступний рік утричі.