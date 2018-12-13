"Украэрорух" усилит охрану и запасется канцтоварами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В 2019 году расходы на хозяйственные нужды государственного предприятия "Украэрорух" вырастут в семь раз - до почти 2 млн грн. Об этом свидетельствуют данные финансового плана ведомства на 2019 год, передает УНН.
Для сравнения, в 2018 году расходы на хозяйственные нужды предприятия составляли всего 287 тыс. грн.
Кроме того, в 2019 году весьма существенно возрастут расходы на охрану объектов предприятия - на 24,6 млн грн.
В 2018 году годовые расходы на эти цели выросли всего на 2,2 млн грн, в 2017-м - 4,6 млн грн. В 2016 году "Украэрорух" потратил на охрану объектов предприятия 14,9 млн грн.
Таким образом, в 2019 году охрана объектов обойдется "Украэроруху" в 46,3 млн грн.
Справка: хозяйственные расходы - расходы, связанные с ведением хозяйственной деятельности, с обеспечением жизнедеятельности организаций, учреждений (содержание служебных помещений, канцелярские и почтовые расходы, содержание служебного транспорта, представительские расходы и т.д.).
Напомним, аудит Счетной палаты выявил нецелевое использование 800 млн грн бюджетных средств в ГП "Украэрорух", отвечающем за безопасность полетов в воздушном пространстве Украины.
В то же время директор госпредприятия Дмитрий Бабейчук, отставки которого требует коллектив уже год, считает, что он эффективный управленец, и поэтому поднял себе зарплату на следующий год в три раза.