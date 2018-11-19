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8 марта, 13:20 • 105002 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

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Директор ГП "Украэрорух" решил втрое поднять себе зарплату

Директор ГП "Украэрорух" решил втрое поднять себе зарплату

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В 2019 году должностной оклад директора государственного предприятия "Украэрорух" вырастет до 150 тыс. грн в месяц. Об этом свидетельствуют данные финансового плана ведомства на 2019 год, передает УНН.

Это втрое больше, чем его оклад в этом году объемом 43 470 грн в месяц.

Поэтому, согласно финплану, в следующем году директор государственного предприятия "Украэрорух" может заработать почти 3 млн грн, из которых: должностной оклад - 1,8 млн грн, доплата за работу в условиях режимных ограничений - 270 тыс. грн, материальная помощь на оздоровление - 160 тыс. грн, премии и вознаграждения за эффективное управление государственным имуществом - 675 тыс. грн.

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Попутно отметим, что премии за эффективное управление государственным имуществом несколько противоречат аудиту Счетной палаты, обнаружевшей, что за последние годы руководством ГП "Украэрорух" неэффективно растрачено 800 млн грн бюджетных средств.

Добавим, что действующим директором ГП "Украэрорух" является Дмитрий Бабейчук, отставку которого требует почти год коллектив госпредприятия.

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