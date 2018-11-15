Украерорух "злив" 100 млн грн екс-співробітнику - розслідування

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. "Украерорух" придбав мережеве обладнання вартістю понад 3 млн євро (близько 103 млн грн) у компанії, очолюваній колишнім співробітником підприємства. Про це йдеться у журналістському розслідуванні "Наші гроші", передає УНН.

Договір на суму 3 124 000,00 євро (приблизно 103 млн грн) було укладено між ДП “Украерорух” та “ІТВ” 9 листопада 2018 року.

“Комерційним директором переможця 100-мільйонного тендеру ТОВ “ІТВ” є Петро Січ, до 2007 року — працівник “Украероруху”, — пише видання.

Зауважимо, що компанія-переможець тендеру — ТОВ “ІТВ” — запропонувала ціну на свої послуги рівно на 1 тис. євро меншу за конкурента — компанію ALES a.s.

При цьому, відповідно до інформації з відкритих джерел, ALES a.s. є міжнародною ІТ-компанією, заснованою у 1992 році, з реєстрацією у Чехії та Словаччині. Серед продуктів, які пропонує фірма: системи управління повітряним рухом, продукти для радарів, командні та контрольні системи ПВС тощо. Зазначається, ALES a.s. раніше вже займалася розробкою програмного забезпечення для Борисполя, для низки чеських компаній та навіть для військових центрів у Празі тощо.

У той самий час ТОВ “ІТВ” була зареєстрована у Києві лише на початку поточного року (8 місяців тому), має статутний капітал у 100 тис. грн, належить Дячову Ярославу Володимировичу та Єременко Тетяні Сергіївні. Компанія має право аж на 21 вид діяльності, серед яких виробництво електророзподільників, монтажні роботи, оптова торгівля комп’ютерами та навіть консультування з комерційної діяльності.

За свою недовгу історію існування компанія перемогла у 4 тендерах на загальну суму 107 455 005,83 грн. Усі ці тендери проводив власне “Украерорух”. ТОВ “ІТВ” забезпечувало підприємство телекомунікаційними кабелями та обладнанням та постачало на ДП “машини для обробки даних”.

Офіційного сайту ТОВ “ІТВ” з інформацією про роботу компанії відшукати не вдалося.

Нагадаємо, аудит Рахункової палати виявив розтрату бюджетних коштів в ДП “Украерорух”. Трудовий колектив вимагає відставки керівника підприємства Дмитра Бабейчука, однак міністр інфраструктури Володимир Омелян їх вимогу ігнорує.

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