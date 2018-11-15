Украэрорух "слил" 100 млн грн экс-сотруднику - расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. "Украэрорух" приобрел сетевое оборудование стоимостью более 3 млн евро (около 103 млн грн) у компании, возглавляемой бывшим сотрудником предприятия. Об этом говорится в журналистском расследовании "Наши деньги", передает УНН.
Договор на сумму 3 124 000,00 евро (примерно 103 млн грн) было заключено между ГП “Украэрорух” и “ИТВ” 9 ноября 2018 года.
“Коммерческим директором победителя стомиллионного тендера ООО “ИТВ” является Петр Сич, до 2007 года — работник “Украэроруха”, — пишет издание.
Заметим, что компания-победитель тендера — ООО “ИТВ” — предложила цену на свои услуги ровно на 1 тыс. евро меньше конкурента — компанию ALES a.s.
При этом, согласно информации из открытых источников, ALES a.s. является международной ИТ-компанией, основанной в 1992 году, с регистрацией в Чехии и Словакии. Среди продуктов, которые предлагает фирма: системы управления воздушным движением, продукты для радаров, командные и контрольные системы ПВС и др. Отмечается, ALES a.s. ранее уже занималась разработкой программного обеспечения для Борисполя, для ряда чешских компаний и даже для военных центров в Праге и др.
В то же время ООО “ИТВ” была зарегистрирована в Киеве только в начале текущего года (8 месяцев назад), имеет уставный капитал в 100 тыс. грн, принадлежит Дячову Ярославу Владимировичу и Еременко Татьяне Сергеевне. Компания имеет право аж на 21 вид деятельности, среди которых производство электрораспределителей, монтажные работы, оптовая торговля компьютерами и даже консультирование по коммерческой деятельности.
За свою недолгую историю существования компания победила в 4 тендерах на общую сумму 107 455 005,83 грн. Все эти тендеры проводил собственное “Украэрорух”. ООО “ИТВ” обеспечивало предприятие телекоммуникационными кабелями и оборудованием и поставляло на ГП “машины для обработки данных”.
Официального сайта ООО “ИТВ” информации о работе компании найти не удалось.
Напомним, аудит Счетной палаты обнаружил растрату бюджетных средств в ГП “Украэрорух”. Трудовой коллектив требует отставки руководителя предприятия Дмитрия Бабейчука, однако министр инфраструктуры Владимир Омелян их требование игнорирует.