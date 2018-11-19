Директор ДП "Украерорух" вирішив втричі підняти собі зарплату
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У 2019 році посадовий оклад директора державного підприємства "Украерорух" зросте до 150 тис. грн на місяць. Про це свідчать дані фінансового плану відомства на 2019 рік, передає УНН.
Це втричі більше, ніж його оклад цього року обсягом 43 470 грн на місяць.
Тож, згідно з фінпланом, наступного року директор державного підприємства “Украерорух” може заробити майже 3 млн грн, з яких: посадовий оклад - 1,8 млн грн, доплата за роботу в умовах режимних обмежень - 270 тис. грн, матеріальна допомога на оздоровлення - 160 тис. грн, премії та винагороди за ефективне управління державним майном - 675 тис. грн.
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Водночас зауважимо, що премії за ефективне управління державним майном дещо суперечать аудиту Рахункової палати, яка виявила, що за останні роки керівництвом ДП “Украерорух” неефективно розтрачено 800 млн грн бюджетних коштів.
Додамо, що чинним директором ДП “Украерорух” є Дмитро Бабейчук, відставку якого вимагає майже рік колектив держпідприємства.