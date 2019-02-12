У минулому році кількість українських авіарейсів збільшилась

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У 2018 році "Украерорух" надав послуги з аеронавігаційного обслуговування 300 853 рейсам іноземних та українських авіакомпаній, що на 18,5 % перевищує цей показник порівняно з 2017 роком. Про це повідомляє прес-служба "Украероруху", передає УНН.

"Украерорух" забезпечив, зокрема, виконання 106 654 рейсів вітчизняних авіакомпаній, що більше ніж за минулий рік на 9,7 %, та 194 199 авіарейсів іноземних авіакомпаній, що порівняно з 2017 роком більше на 23,9 %. За типами польотів: транзитні польоти – 125 145 (+23 %), міжнародні(з вильотом/посадкою) – 146 115 (+16,2 %), кількість внутрішніх польотів становить 29 593 (+11,8 %)", - йдеться у повідомленні.

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У Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України додали, що за результатами минулого року закріпили динаміку зростання обсягів наданих "Украерорухом" послуг, яка відновилась у 2017 році після різкого зменшення інтенсивності польотів у повітряному просторі України внаслідок окупації Криму та початку бойових дій на сході України у 2014 році.

"Збільшення обсягів аеронавігаційного обслуговування дозволяє "Украерорухові" вкладати кошти у важливі для розвитку національної аеронавігаційної системи інфраструктурні проекти, що в результаті сприяє підвищенню безпеки польотів у повітряному просторі України. Також це зумовлює збільшення відрахувань до держбюджету та цільових фондів і є гарантією соціальної захищеності фахівців підприємства", - додали у відомстві.

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Вже третій рік поспіль спостерігається позитивна динаміка обслуговування кількості злетів та посадок в українських аеропортах, – цей показник становить 205 301 політ, що на 14,9 % більше порівняно з результатом 2017 року. Найбільшу кількість злетів і посадок, здійснених українськими та зарубіжними авіакомпаніями, "Украерорух" забезпечив торік у таких аеропортах України: Київ (Бориспіль) – 97 928 (+10,8 % порівняно з 2017 роком),Київ (Жуляни) – 33 808 (+28,8 %), Одеса – 15 979 (+11,5 %), Львів – 15 566 (+28,6 %), Харків – 8 978 (+7,9 %), Запоріжжя – 6 396 (+10 %), Дніпро – 5 823 (–6,9 %), Херсон – 3 292 (+65,9 %), Полтава – 3 162 (+78,3 %), Івано-Франківськ – 2 106 (–2 %), Вінниця – 1 585 (+32,3 %), Чернівці – 1 137 (–21,2 %), Кривий Ріг – 710 (+13,8 %), Ужгород – 354 (30,1 %), Рівне – 257 (+11,7 %).

У 2018 році найбільш значні обсяги аеронавігаційного обслуговування Украерорух надав таким авіакомпаніям: Ukraine International Airlines(Україна) – забезпечено 61 691 політ (на 7,8 % більше порівняно з 2017 роком), Turk Hava Yollari A.O. (Туреччина) – 29 972 (+8,6 %), OAO Aviakompaniya Belavia (Білорусь) – 16 003 (+10,1 %), LOT Polish Airlines (Польща) – 15 813 (+24 %), Wizz Air Hungary LLC (Угорщина) – 15 251 (+72,7 %), Wind rose Aviation Company (Україна) – 9 301 (+14 %), Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. (Туреччина) – 7 664 (+31,6 %), Air Moldova (Молдова) – 7 224 (+30,7 %), Azur Air Ukraine Airlines LLC (Україна) – 4 859 (+5,5 %), Qatar Airways CO (Катар) – 4 673 (+135,4 %).

Нагадаємо, авіаційне сполучення Києва з Ужгородом буде відновлене  найближчим часом.

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