В Минцифры рассказали, как зарегистрировать новорожденного во время войны

Детали

В связи с военным положением услуга "еМалятко" недоступна. Зарегистрировать ребенка можно в ближайшем отделе ГРАЦС, где нет активных боевых действий. Для регистрации понадобится лишь бумажное медицинское свидетельство о рождении по форме №103/о.

Если доступа к реестру ГРАЦС не будет, госорганы составят запись в бумажной форме. А как только доступ восстановится, все сведения будут внесены в реестр в течение 5 рабочих дней.

В министерстве добавили, что сейчас не известно точного количества новорожденных, ведь посчитать их в укрытиях невозможно.

Напомним

Для психологической поддержки украинцев, которые страдают от последствий вооруженной агрессии России, круглосуточно работает бесплатная интернет-платформа "Расскажи мне".