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15 марта, 19:03 • 77803 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119245 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112271 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106845 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 93522 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92296 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80837 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Минцифры рассказали, как зарегистрировать новорожденного во время войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. В Министерстве цифровой трансформации сообщили, как оформлять новорожденных во время войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал министерства.

Детали

В связи с военным положением услуга "еМалятко" недоступна. Зарегистрировать ребенка можно в ближайшем отделе ГРАЦС, где нет активных боевых действий. Для регистрации понадобится лишь бумажное медицинское свидетельство о рождении по форме №103/о.

Если доступа к реестру ГРАЦС не будет, госорганы составят запись в бумажной форме. А как только доступ восстановится, все сведения будут внесены в реестр в течение 5 рабочих дней.

В министерстве добавили, что сейчас не известно точного количества новорожденных, ведь посчитать их в укрытиях невозможно.

Напомним

Для психологической поддержки украинцев, которые страдают от последствий вооруженной агрессии России, круглосуточно работает бесплатная интернет-платформа "Расскажи мне".

Украинские Национальные Новости

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