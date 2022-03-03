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"Розкажи мені": в Україні запустили платформу психологічної підтримки

"Розкажи мені": в Україні запустили платформу психологічної підтримки

Київ • УНН

 • 124830 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Для психологічної підтримки українців, які страждають від наслідків збройної агресії Росії, цілодобово працює безкоштовна інтернет-платформа "Розкажи мені". Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс президента.

Деталі

Проект реалізували за підтримки Офісу президента України, Міністерства охорони здоров’я та Інституту когнітивного моделювання.

"Якщо ви відчуваєте тривогу, панічні атаки, маєте ознаки депресії, залишайте заявку на платформі "Розкажи мені" та очікуйте зворотного зв’язку від фахівця", — ідеться у повідомленні.

Для отримання допомоги потрібно коротко описати свій запит і надіслати заявку через сайт.

Модератори платформи підберуть фахівця, і він якнайшвидше зв'яжеться. Консультації проводять безкоштовно в режимі онлайн.

Крім того, команда Інституту когнітивного моделювання у співпраці з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця та фахівцями проекту "Друг" розробила бот першої психологічної допомоги.

"Він стане в пригоді у перші години після травматичної події. Також бот містить рекомендації щодо збереження психологічного здоров'я", — зазначили в ОПУ.

Нагадаємо

Державна служба з надзвичайних ситуацій запустила інформаційний чат-бот, щоб інформувати про надзвичайні ситуації, інструкції щодо дій в складних умовах.

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